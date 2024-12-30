Работодатели начнут чаще давать в долг, чтобы удержать сотрудников

Работодатели могут удерживать ценных сотрудников, предоставляя таким так называемые займы. Об этом говорят эксперты рынка труда, отмечая, что таких случаев со временем будет становится все больше.
«Зачастую работодатели используют займы. Они могут быть беспроцентные или с минимальной ставкой. Работники просят ссуды для покупок машин и бытовых нужд, реже для обучения», — отмечают журналисты «Коммерсанта», ссылаясь на экспертов. Те подчеркивают, что предоставление займов часто используется работодателями как инструмент для удержания ценных сотрудников, особенно в условиях высокой конкуренции на рынке труда.
По мнению управляющего партнера кадрового агентства «Визави Консалт» Ольги Петровой, работодатели могут предоставлять сотрудникам некоторых компаний беспроцентные кредиты, которые не требуют дополнительного одобрения. Петрова отмечает, что такие условия обычно предлагаются сотрудникам с большим стажем работы в компании.
Тем не менее в настоящий момент не все работодатели сейчас активно практикуют выдачу займов своим сотрудникам, но ситуация может измениться в будущем, считает директор департамента трудового права Superjob Александр Южалин. «Я думаю, что будет учащаться история, когда работодатели <...> предлагают такие беспроцентные займы», — заявил он журналистам.
Ранее сообщалось, что в 2024 году более половины российских компаний поднимали зарплату своим сотрудникам. Об этом в разговоре с URA.RU говорили аналитики hh.ru. Такие данные удалось получить на основе опроса более тысячи респондентов. Также россиянам говорили о том, как уволиться в новогодние праздники, передает деловое издание «Взгляд».
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