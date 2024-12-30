30 декабря 2024

Суд обязал Трампа выплатить 5 млн долларов писательнице Кэролл

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп подавал апелляцию еще в 2023 году
Трамп подавал апелляцию еще в 2023 году Фото:
новость из сюжета
Дело экс-президента США Дональда Трампа

Федеральный апелляционный суд Манхэттена оставил в силе вердикт, согласно которому избранный президент США Дональд Трамп обязан выплатить пять миллионов долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. О решении ведомства написали местные СМИ.

«Федеральный апелляционный суд оставил в силе гражданское решение по иску писательницы Э. Джин Кэрролл о взыскании пяти миллионов долларов против Трампа», — сообщил канал NBC News. Отмечается, что присяжные присудили эту сумму еще в 2023 году, но избранный президент США обжаловал их решение.

Ранее Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования Кэролл. В своем решении суд обязал Трампа выплатить пять миллионов долларов писательнице.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральный апелляционный суд Манхэттена оставил в силе вердикт, согласно которому избранный президент США Дональд Трамп обязан выплатить пять миллионов долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. О решении ведомства написали местные СМИ. «Федеральный апелляционный суд оставил в силе гражданское решение по иску писательницы Э. Джин Кэрролл о взыскании пяти миллионов долларов против Трампа», — сообщил канал NBC News. Отмечается, что присяжные присудили эту сумму еще в 2023 году, но избранный президент США обжаловал их решение. Ранее Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования Кэролл. В своем решении суд обязал Трампа выплатить пять миллионов долларов писательнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...