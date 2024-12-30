Суд обязал Трампа выплатить 5 млн долларов писательнице Кэролл

Федеральный апелляционный суд Манхэттена оставил в силе вердикт, согласно которому избранный президент США Дональд Трамп обязан выплатить пять миллионов долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. О решении ведомства написали местные СМИ.
«Федеральный апелляционный суд оставил в силе гражданское решение по иску писательницы Э. Джин Кэрролл о взыскании пяти миллионов долларов против Трампа», — сообщил канал NBC News. Отмечается, что присяжные присудили эту сумму еще в 2023 году, но избранный президент США обжаловал их решение.
Ранее Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования Кэролл. В своем решении суд обязал Трампа выплатить пять миллионов долларов писательнице.
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