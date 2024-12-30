«Домом скоро станет рехаб»: Моргенштерн* после пропажи подвел итоги года

Российский исполнитель Моргенштерн (признан иноагентом в РФ), настоящее имя — Алишер Валеев, признался в зависимости к запрещенным препаратам и заявил, что вскоре, вероятно, окажется в лечебнице. Об этом он рассказал своим подписчикам после продолжительного отсутствия в социальных медиа. При этом никто из фанатов не знал, где находится кумир.
«Походы к психотерапевтам, клиническим психиатрам, диагнозы, куча разных таблеток и, наконец, признание себя сверхзависимым человеком. Дом до сих пор так и не нашел. Думаю, им станет рехаб на ближайшее время», — заявил Моргенштерн.
В сентябре покинувший Россию рэпер увеличил стоимость своих выступлений на 6 млн рублей по сравнению с 2023 годом. Также в его райдере сократилось количество алкоголя с 30 бутылок пива до 15. А водку заменили на коньяк и вино. В РФ против Моргенштерна возбудили уголовное дело. Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.
*Моргенштерн — внесен Минюстом России в список иноагентов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.