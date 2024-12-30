30 декабря 2024

«Домом скоро станет рехаб»: Моргенштерн* после пропажи подвел итоги года

Моргенштерн* объявился после пропажи и подвел итоги года
© Служба новостей «URA.RU»
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Моргенштерн* взвинтил цены на собственные выступления, а затем пропал из поля зрения фанатов
Моргенштерн* взвинтил цены на собственные выступления, а затем пропал из поля зрения фанатов Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Российский исполнитель Моргенштерн (признан иноагентом в РФ), настоящее имя — Алишер Валеев, признался в зависимости к запрещенным препаратам и заявил, что вскоре, вероятно, окажется в лечебнице. Об этом он рассказал своим подписчикам после продолжительного отсутствия в социальных медиа. При этом никто из фанатов не знал, где находится кумир.

«Походы к психотерапевтам, клиническим психиатрам, диагнозы, куча разных таблеток и, наконец, признание себя сверхзависимым человеком. Дом до сих пор так и не нашел. Думаю, им станет рехаб на ближайшее время», — заявил Моргенштерн.

В сентябре покинувший Россию рэпер увеличил стоимость своих выступлений на 6 млн рублей по сравнению с 2023 годом. Также в его райдере сократилось количество алкоголя с 30 бутылок пива до 15. А водку заменили на коньяк и вино. В РФ против Моргенштерна возбудили уголовное дело. Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

*Моргенштерн — внесен Минюстом России в список иноагентов

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Российский исполнитель Моргенштерн (признан иноагентом в РФ), настоящее имя — Алишер Валеев, признался в зависимости к запрещенным препаратам и заявил, что вскоре, вероятно, окажется в лечебнице. Об этом он рассказал своим подписчикам после продолжительного отсутствия в социальных медиа. При этом никто из фанатов не знал, где находится кумир. «Походы к психотерапевтам, клиническим психиатрам, диагнозы, куча разных таблеток и, наконец, признание себя сверхзависимым человеком. Дом до сих пор так и не нашел. Думаю, им станет рехаб на ближайшее время», — заявил Моргенштерн. В сентябре покинувший Россию рэпер увеличил стоимость своих выступлений на 6 млн рублей по сравнению с 2023 годом. Также в его райдере сократилось количество алкоголя с 30 бутылок пива до 15. А водку заменили на коньяк и вино. В РФ против Моргенштерна возбудили уголовное дело. Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. *Моргенштерн — внесен Минюстом России в список иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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