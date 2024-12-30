Украина атаковала Россию 68 беспилотниками

В ночь на 31 декабря над российскими регионами системы ПВО сбили 68 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За минувшую ночь нашими силами ПВО было сбито 68 украинских беспилотников», — сообщает оборонное ведомство в telegram-канале. Больше всего БПЛА было сбито над Брянской областью — 25, над Крымом — 17, над Краснодарским краем — 11, над Смоленской областью — 10. Еще два дрона были уничтожены над Тверской областью, и по одному в воздушном пространстве Ростовской, Курской и Калужской областей.
В Смоленской области обломки БПЛА упали на нефтебазу, где впоследствии произошло возгорание. Сейчас на месте работают расчеты МЧС.
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