30 декабря 2024

Украина атаковала Россию 68 беспилотниками

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Системы ПВО сбили 17 украинских БПЛА над Крымом
Системы ПВО сбили 17 украинских БПЛА над Крымом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 31 декабря над российскими регионами системы ПВО сбили 68 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«За минувшую ночь нашими силами ПВО было сбито 68 украинских беспилотников», — сообщает оборонное ведомство в telegram-канале. Больше всего БПЛА было сбито над Брянской областью — 25, над Крымом — 17, над Краснодарским краем — 11, над Смоленской областью — 10. Еще два дрона были уничтожены над Тверской областью, и по одному в воздушном пространстве Ростовской, Курской и Калужской областей.

В Смоленской области обломки БПЛА упали на нефтебазу, где впоследствии произошло возгорание. Сейчас на месте работают расчеты МЧС. 

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В ночь на 31 декабря над российскими регионами системы ПВО сбили 68 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «За минувшую ночь нашими силами ПВО было сбито 68 украинских беспилотников», — сообщает оборонное ведомство в telegram-канале. Больше всего БПЛА было сбито над Брянской областью — 25, над Крымом — 17, над Краснодарским краем — 11, над Смоленской областью — 10. Еще два дрона были уничтожены над Тверской областью, и по одному в воздушном пространстве Ростовской, Курской и Калужской областей. В Смоленской области обломки БПЛА упали на нефтебазу, где впоследствии произошло возгорание. Сейчас на месте работают расчеты МЧС. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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