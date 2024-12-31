Минздрав раскрыл состояние выживших при авиакатастрофе в Актау россиян

Минздрав: шесть россиян, выживших в авиакатастрофе в Актау, остаются в больницах
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Из больницы уже выписаны трое россиян
Из больницы уже выписаны трое россиян Фото:
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Шесть россиян, пострадавших в результате авиакатастрофы в Актау, продолжают находиться в больницах, трое из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, — в состоянии средней тяжести», — заявил Кузнецов. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что трое россиян уже выписаны из больницы. Остальные пациенты получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) произошло 25 декабря. В результате погибли 38 человек, удалось выжить лишь 29 пассажирам. Причины крушения пока остаются неизвестными. Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев заявил, что промежуточные итоги расследования авиакатастрофы в Актау будут в течение месяца.

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Шесть россиян, пострадавших в результате авиакатастрофы в Актау, продолжают находиться в больницах, трое из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, — в состоянии средней тяжести», — заявил Кузнецов. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что трое россиян уже выписаны из больницы. Остальные пациенты получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала. Крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) произошло 25 декабря. В результате погибли 38 человек, удалось выжить лишь 29 пассажирам. Причины крушения пока остаются неизвестными. Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев заявил, что промежуточные итоги расследования авиакатастрофы в Актау будут в течение месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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