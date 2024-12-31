Минздрав раскрыл состояние выживших при авиакатастрофе в Актау россиян

Шесть россиян, пострадавших в результате авиакатастрофы в Актау, продолжают находиться в больницах, трое из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, — в состоянии средней тяжести», — заявил Кузнецов. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что трое россиян уже выписаны из больницы. Остальные пациенты получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала.
Крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) произошло 25 декабря. В результате погибли 38 человек, удалось выжить лишь 29 пассажирам. Причины крушения пока остаются неизвестными. Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев заявил, что промежуточные итоги расследования авиакатастрофы в Актау будут в течение месяца.
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