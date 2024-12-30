Стало известно, когда объявят детали крушения самолета AZAL в Актау

Государственная комиссия Казахстана, занимающаяся исследованием причин авиакатастрофы у Актау, где разбился лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), планирует представить первичные результаты в течение следующих 30 дней. Об этом проинформировал вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.
«В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования», — рассказал Ластаев. Его слова передает Казинформ.
Талгат Ластаев также добавил, что на данный момент происходит активная фаза полевых работ. Все материалы аккуратно каталогизируются и анализируются в специально оборудованном ангаре аэропорта Актау.
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