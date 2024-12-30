30 декабря 2024

Стало известно, когда объявят детали крушения самолета AZAL в Актау

Промежуточные итоги расследования крушения самолета AZAL будут в течение месяца
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Специалисты продолжают расследование крушения самолета возле Актау
Специалисты продолжают расследование крушения самолета возле Актау Фото:
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Государственная комиссия Казахстана, занимающаяся исследованием причин авиакатастрофы у Актау, где разбился лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), планирует представить первичные результаты в течение следующих 30 дней. Об этом проинформировал вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

«В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования», — рассказал Ластаев. Его слова передает Казинформ.

Талгат Ластаев также добавил, что на данный момент происходит активная фаза полевых работ. Все материалы аккуратно каталогизируются и анализируются в специально оборудованном ангаре аэропорта Актау.

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Государственная комиссия Казахстана, занимающаяся исследованием причин авиакатастрофы у Актау, где разбился лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), планирует представить первичные результаты в течение следующих 30 дней. Об этом проинформировал вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев. «В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования», — рассказал Ластаев. Его слова передает Казинформ. Талгат Ластаев также добавил, что на данный момент происходит активная фаза полевых работ. Все материалы аккуратно каталогизируются и анализируются в специально оборудованном ангаре аэропорта Актау.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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