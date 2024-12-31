Путин определил новую триаду на 2025 год

В своем новогоднем поздравлении президент РФ Владимир Путин назвал главные слова, которые будут сопровождать Россию весь 2025 год. Это — защитники Отечества, семья, Россия. Эксперты говорят, что сегодня это своего рода триада, на которой держится страна.
Первыми новогоднее поздравление президента Путина с 2025 годом традиционно услышали жители Камчатки и Чукотки. Президент начал с того, что наступающий год завершит первую четверть XXI века. «В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями.
Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности», — сказал Путин.
По словам президента, Россия, «независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы». «На пороге нового года, мы думаем о будущем, уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед. Абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан. Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», — подчеркнул Путин.
Он сказал о бойцах, которые и сегодня находятся в зоне СВО и которые взяли на себя «великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасность». «В вашу честь, во славу 80-летия великой Победы и как дань уважения к памяти наших предков, во все времена сражавшихся за Родину, наступающий 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества», — сообщил Путин.
В новогоднюю ночь, по словам Путина, каждый надеется на исполнение желаний. «В эти минуты рядом с нами самые близкие люди это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи.
Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране России. Когда мы вместе, все исполнится», — сказал президент.
Поздравление Путина с 2025-м было короче, чем в предыдущие годы, — 340 слов. В 2020 году обращение содержало 601 слово, в декабре 2021-го — 692 слова. В 2022 году Путин произнес одно из самых длинных новогодних обращений — 883 слова. И озвучено оно впервые было не на фоне Кремля: рядом с президентом стояли участники СВО. В декабре 2023 года для поздравления Путину хватило 369 слов. Последние три года в новогодних обращениях Путина неизменно звучит благодарность бойцам и командирам, которые защищали и защищают Россию в зоне СВО.
Путин сегодня назвал три главных слова для России в 2025 году. Это — защитники, семья, Россия (Родина). Это поздравление, по мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского — своего рода связка уходящего Года семьи и наступающего Года защитников Отечества.
«Это поздравление об участниках и ветеранах СВО, ведь сегодня, как и 80 лет назад, в окружении практически каждого из нас есть те, кто прошел через спецоперацию. Поэтому президент уделил им такое внимание, — пояснил Еловский. – В целом, это человеческое, доброе поздравление по отношению к людям, ко всем жителям страны. Сегодня, спустя почти три года конфликта, действительно важно, чтобы люди, семьи чувствовали заботу государства о себе и верили в будущее».
По словам исполнительного директора Российского общества политологов Игоря Кузнецова, Путин говорил о связи поколений — того, что победило нацизм в 1945-м, и того, что борется с нацизмом в наши дни. «Это надежда на завершение конфликта, — отметил Кузнецов. — А тема семьи звучит рефреном. Ведь человек, его будущее — это главная тема. Человек без семьи не может жить. Как говорил герой Платонова: „Без меня народ не полный“».
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