Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с традиционным новогодним обращением. В своем выступлении он подвел итоги уходящего года и обозначил перспективы на будущее. Первыми поздравление главы РФ увидели жители Камчатки и Чукотки, там до наступления Нового года остались считанные минуты.
«До прихода Нового Года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране России!» — пожелал российский лидер Владимир Путин.
Глава государства выразил особую благодарность военнослужащим, назвав их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия. Он подчеркнул важность единства и солидарности среди россиян, призвав всех идти только вперед в новом году. И выразил уверенность, что совместными усилиями страна сможет преодолеть все трудности и достигнуть поставленных целей.
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