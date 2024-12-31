Заявка на транзит российского газа через Украину на 1 января опустилась до нуля

Транзит российского газа через Украину с 1 января прекратится. Согласно данным «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ), транспортные номинации на прокачку российского газа через Украину на начало 2025 года оказались нулевыми.
По информации ОГТСУ, заявка на транзит газа на 1 января составила ноль кубометров. Однако еще 31 декабря «Газпром» подавал газ через ГИС «Суджа» в объеме 37,2 миллиона кубометров.
Ранее украинские власти не раз заявляли, что не намерены продлевать соглашение по транзиту газа из РФ. Действие договора о транзите российского газа через украинские территории официально завершиться в 8:00 по московскому времени 1 января 2025 года.
Премьер-министр Словакии Робер Фицо подсчитал ущерб ЕС от остановки транзита газа через Украину. По его словам, в случае остановки Украиной транзита газа в Европу, ущерб для стран ЕС будет в 30 раз больше, чем для России.
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