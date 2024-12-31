Заявка на транзит российского газа через Украину на 1 января опустилась до нуля

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Заявка на транзит газа из РФ через Украину на начало января 2025 года опустилась до нуля
Заявка на транзит газа из РФ через Украину на начало января 2025 года опустилась до нуля Фото:

Транзит российского газа через Украину с 1 января прекратится. Согласно данным «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ), транспортные номинации на прокачку российского газа через Украину на начало 2025 года оказались нулевыми.

По информации ОГТСУ, заявка на транзит газа на 1 января составила ноль кубометров. Однако еще 31 декабря «Газпром» подавал газ через ГИС «Суджа» в объеме 37,2 миллиона кубометров.

Ранее украинские власти не раз заявляли, что не намерены продлевать соглашение по транзиту газа из РФ. Действие договора о транзите российского газа через украинские территории официально завершиться в 8:00 по московскому времени 1 января 2025 года.

Премьер-министр Словакии Робер Фицо подсчитал ущерб ЕС от остановки транзита газа через Украину. По его словам, в случае остановки Украиной транзита газа в Европу, ущерб для стран ЕС будет в 30 раз больше, чем для России.

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Транзит российского газа через Украину с 1 января прекратится. Согласно данным «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ), транспортные номинации на прокачку российского газа через Украину на начало 2025 года оказались нулевыми. По информации ОГТСУ, заявка на транзит газа на 1 января составила ноль кубометров. Однако еще 31 декабря «Газпром» подавал газ через ГИС «Суджа» в объеме 37,2 миллиона кубометров. Ранее украинские власти не раз заявляли, что не намерены продлевать соглашение по транзиту газа из РФ. Действие договора о транзите российского газа через украинские территории официально завершиться в 8:00 по московскому времени 1 января 2025 года. Премьер-министр Словакии Робер Фицо подсчитал ущерб ЕС от остановки транзита газа через Украину. По его словам, в случае остановки Украиной транзита газа в Европу, ущерб для стран ЕС будет в 30 раз больше, чем для России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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