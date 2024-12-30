В ХМАО из-за плохой погоды закрыли зимник

Зимник Приобье — Перегребное закрыт для всех видов транспорта. Такое решение принято из-за сильных метели и ветра, а также сугробов на пойменной части. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог ХМАО.
«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, метель, переметы на пойменной части автозимника 46-55 километр) на зимней автомобильной дороге Приобье — Перегребное вводится ограничение движения для всех видов транспортных средств», — написано в telegram-канале ведомства.
Ограничения будут действовать до окончания неблагоприятных погодных условий. Югорчан просят не выезжать на закрытые зимние автомобильные дороги во избежание происшествий.
Также из-за сильного бокового ветра на трассе Югра введены ограничения скорости. Они коснутся участка с 11 по 28 километр.
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