30 декабря 2024
29 декабря 2024

В ХМАО из-за плохой погоды закрыли зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник Приобье – Перегребное закрыт из-за неблагоприятных погодных условий
Зимник Приобье – Перегребное закрыт из-за неблагоприятных погодных условий Фото:

Зимник Приобье — Перегребное закрыт для всех видов транспорта. Такое решение принято из-за сильных метели и ветра, а также сугробов на пойменной части. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог ХМАО.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, метель, переметы на пойменной части автозимника 46-55 километр) на зимней автомобильной дороге Приобье — Перегребное вводится ограничение движения для всех видов транспортных средств», — написано в telegram-канале ведомства.

Ограничения будут действовать до окончания неблагоприятных погодных условий. Югорчан просят не выезжать на закрытые зимние автомобильные дороги во избежание происшествий.

Также из-за сильного бокового ветра на трассе Югра введены ограничения скорости. Они коснутся участка с 11 по 28 километр.

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Зимник Приобье — Перегребное закрыт для всех видов транспорта. Такое решение принято из-за сильных метели и ветра, а также сугробов на пойменной части. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог ХМАО. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, метель, переметы на пойменной части автозимника 46-55 километр) на зимней автомобильной дороге Приобье — Перегребное вводится ограничение движения для всех видов транспортных средств», — написано в telegram-канале ведомства. Ограничения будут действовать до окончания неблагоприятных погодных условий. Югорчан просят не выезжать на закрытые зимние автомобильные дороги во избежание происшествий. Также из-за сильного бокового ветра на трассе Югра введены ограничения скорости. Они коснутся участка с 11 по 28 километр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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