31 декабря 2024

Военкор Татаринов: российские военные освободили Терны

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Российские военные освободили село Терны в ДНР
Российские военные освободили село Терны в ДНР Фото:
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Российские военные, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, освободили село Терны. Он расположен в Донецкой Народной Республике. Информацию сообщает военный корреспондент Руслан Татаринов. 

«Населенный пункт Терны таки дожали к концу 2024 года... Если не считать несколько домов (а мы уже не будем их считать), то еще одна долгожданная победа русской армии», — пишет об освобождении населенного пункта военкор в telegram-канале. 

Всего же в 2024 году ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО, а также на территории Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Наиболее значительные успехи были достигнуты в мае и сентябре, а в декабре было освобождено более 30 населенных пунктов, включая Ильинку и Петровку в ДНР.

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Российские военные, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, освободили село Терны. Он расположен в Донецкой Народной Республике. Информацию сообщает военный корреспондент Руслан Татаринов.  «Населенный пункт Терны таки дожали к концу 2024 года... Если не считать несколько домов (а мы уже не будем их считать), то еще одна долгожданная победа русской армии», — пишет об освобождении населенного пункта военкор в telegram-канале.  Всего же в 2024 году ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО, а также на территории Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Наиболее значительные успехи были достигнуты в мае и сентябре, а в декабре было освобождено более 30 населенных пунктов, включая Ильинку и Петровку в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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