Военкор Татаринов: российские военные освободили Терны

Российские военные, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, освободили село Терны. Он расположен в Донецкой Народной Республике. Информацию сообщает военный корреспондент Руслан Татаринов.
«Населенный пункт Терны таки дожали к концу 2024 года... Если не считать несколько домов (а мы уже не будем их считать), то еще одна долгожданная победа русской армии», — пишет об освобождении населенного пункта военкор в telegram-канале.
Всего же в 2024 году ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО, а также на территории Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Наиболее значительные успехи были достигнуты в мае и сентябре, а в декабре было освобождено более 30 населенных пунктов, включая Ильинку и Петровку в ДНР.
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