Президент Украины Владимир Зеленский назначил Тимура Ткаченко новым главой Киевской городской администрации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Зеленского.
«Зеленский назначил нового главу Киевской городской администрации», — говорится на сайте президента Украины. При этом причина решения не называется. Ранее этот пост занимал Сергей Попко.
Также Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ. Им стал офицер из МВД Андрей Тупиков.
26 декабря экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что на территории Украины в ближайшее время не следует проводить выборы, так как это может ослабить государство. Он также подчеркнул, что для достижения мира, по его мнению, в 2025 году Украине необходимо обеспечить поддержку со стороны США и Евросоюза.
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