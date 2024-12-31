Казахстан передумал насчет отказа от пшеницы из РФ и разрешил ее ввоз

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Казахстан не стал продлевать ограничения на импорт российского зерна
Казахстан не стал продлевать ограничения на импорт российского зерна Фото:

Казахстан не продлит введенные ограничения на импорт российской пшеницы, которые действовали с 21 августа текущего года до его окончания. Об этом сообщает аграрный портал Eldala.kz, ссылаясь на информацию от Министерства сельского хозяйства страны.

«Вопрос введения каких-либо нетарифных мер регулирования импорта в отношении пшеницы будет решаться с учетом ситуации на рынке зерна», — приводит портал слова представителя Минсельхоза. По данным ведомства, с начала следующего года ввоз пшеницы из России будет проводиться без каких-либо ограничений.

Ранее Казахстан запретил ввоз пшеницы из РФ. Об этом стало известно 3 июня. В качестве исключения был разрешен ввоз пшеницы жд-транспортом для птицеводческих и мукомольных предприятий, но только для производства и потребления.

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Казахстан не продлит введенные ограничения на импорт российской пшеницы, которые действовали с 21 августа текущего года до его окончания. Об этом сообщает аграрный портал Eldala.kz, ссылаясь на информацию от Министерства сельского хозяйства страны. «Вопрос введения каких-либо нетарифных мер регулирования импорта в отношении пшеницы будет решаться с учетом ситуации на рынке зерна», — приводит портал слова представителя Минсельхоза. По данным ведомства, с начала следующего года ввоз пшеницы из России будет проводиться без каких-либо ограничений. Ранее Казахстан запретил ввоз пшеницы из РФ. Об этом стало известно 3 июня. В качестве исключения был разрешен ввоз пшеницы жд-транспортом для птицеводческих и мукомольных предприятий, но только для производства и потребления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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