ВС РФ зачищают Кураховскую ТЭС от большой группы ВСУ

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Российские военные освободили Курахово (ДНР) и зачищают местную ТЭЦ
Российские военные освободили Курахово (ДНР) и зачищают местную ТЭЦ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные продолжают зачистку кураховской ТЭС в ДНР от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). На территории тепловой электростанции сконцентрирована основная группа сил противника.

«На Кураховской ТЭС еще идут зачистки, там довольно большая группировка сконцентрирована», — сообщили ТАСС в силовых структурах. Там же уточнили, что очаг сопротивления, оставшийся в ТЭЦ, — основные силы ВСУ.

Отмечается, что с территории остальной части Кураховса войска ВСУ уже практически выбиты. Остались точечные очаги сопротивления противника.

Освободили город Курахово в ДНР Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) 1 января. На текущий момент в городе проходит зачистка оставшихся бойцов противника.

По мнению The New York Times, полное освобождение города Курахова, откроет для российской армии путь к промышленному сердцу Украины (Днепровский регион). ВСУ уже в спешке оттягивают часть войск к основной линии обороны на границе Днепропетровской области недалеко от Красноармейска (Покровска).

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Российские военные продолжают зачистку кураховской ТЭС в ДНР от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). На территории тепловой электростанции сконцентрирована основная группа сил противника. «На Кураховской ТЭС еще идут зачистки, там довольно большая группировка сконцентрирована», — сообщили ТАСС в силовых структурах. Там же уточнили, что очаг сопротивления, оставшийся в ТЭЦ, — основные силы ВСУ. Отмечается, что с территории остальной части Кураховса войска ВСУ уже практически выбиты. Остались точечные очаги сопротивления противника. Освободили город Курахово в ДНР Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) 1 января. На текущий момент в городе проходит зачистка оставшихся бойцов противника. По мнению The New York Times, полное освобождение города Курахова, откроет для российской армии путь к промышленному сердцу Украины (Днепровский регион). ВСУ уже в спешке оттягивают часть войск к основной линии обороны на границе Днепропетровской области недалеко от Красноармейска (Покровска).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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