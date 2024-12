NYT раскрыла, к чему приведет взятие Курахова силами ВС РФ

NYT: освобождение Курахова позволит РФ попасть в промышленное сердце Украины

01 января 2025 в 05:27 Размер текста - 17 +

Освобождение города Курахова, расположенного в ДНР, открывает России путь к промышленному сердцу Украины. Об этом сообщает издание The New York Times. «На юге очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно ослабевает, открывая перспективу российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион, который сейчас является промышленным сердцем страны», — подчеркивает The New York Times. Ранее российские военкоры сообщали, что город Курахово был освобожден силами ВС РФ. Отмечалось, что в городе проводится операция по зачистке территории от оставшихся подразделений ВСУ.