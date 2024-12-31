Освобождение города Курахова, расположенного в ДНР, открывает России путь к промышленному сердцу Украины. Об этом сообщает издание The New York Times.
«На юге очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно ослабевает, открывая перспективу российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион, который сейчас является промышленным сердцем страны», — подчеркивает The New York Times.
Ранее российские военкоры сообщали, что город Курахово был освобожден силами ВС РФ. Отмечалось, что в городе проводится операция по зачистке территории от оставшихся подразделений ВСУ.
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