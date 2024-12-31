31 декабря 2024

NYT раскрыла, к чему приведет взятие Курахова силами ВС РФ

NYT: освобождение Курахова позволит РФ попасть в промышленное сердце Украины
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Взятие Курахова позволит России попасть в промышленное сердце Украины
Взятие Курахова позволит России попасть в промышленное сердце Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобождение города Курахова, расположенного в ДНР, открывает России путь к промышленному сердцу Украины. Об этом сообщает издание The New York Times.

«На юге очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно ослабевает, открывая перспективу российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион, который сейчас является промышленным сердцем страны», — подчеркивает The New York Times.

Ранее российские военкоры сообщали, что город Курахово был освобожден силами ВС РФ. Отмечалось, что в городе проводится операция по зачистке территории от оставшихся подразделений ВСУ. 

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Освобождение города Курахова, расположенного в ДНР, открывает России путь к промышленному сердцу Украины. Об этом сообщает издание The New York Times. «На юге очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно ослабевает, открывая перспективу российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион, который сейчас является промышленным сердцем страны», — подчеркивает The New York Times. Ранее российские военкоры сообщали, что город Курахово был освобожден силами ВС РФ. Отмечалось, что в городе проводится операция по зачистке территории от оставшихся подразделений ВСУ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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