Водителя, убившего 10 человек в Новом Орлеане, застрелила полиция

Полиция ликвидировала водителя автомобиля, который наехал на толпу людей в Новом Орлеане, США. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.
«[Водитель] был застрелен полицией», — сообщил ABC News, ссылаясь на слова заявление местных властей. По информации телеканала, водитель был застрелен, когда вышел из своего грузовика, вооруженный автоматом. По меньшей мере двое полицейских получили огнестрельные ранения.
Ранее в Новом Орлеане водитель грузовика врезался в скопление людей на улице Бурбон-стрит, праздновавших Новый год. После наезда мужчина начал стрелять по пострадавшим. В результате происшествия погибли как минимум 10 человек.
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