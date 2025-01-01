Молдавия начала импортировать электричество из Румынии

Молдавия начала получать основной объем электроэнергии из Румынии. Об этом сообщили в государственной компании Energocom.
«В январе Румыния обеспечит до 62% потребностей республики в электроэнергии», — сообщили в Energocom. Отмечается, что большая часть этой энергии будет приобретена как на румынской энергетической бирже OPCOM, так и по двусторонним контрактам.
Переориентация на новые источники поставок произошла после сокращения производства электричества на Молдавской ГРЭС, которая использовала российский газ. Помимо румынских поставок, оставшиеся потребности Молдавии в электроэнергии будут покрываться за счет собственной выработки и возобновляемых источников, которые зависят от погодных условий.
Молдавия увеличила закупки электроэнергии из Румынии на фоне полного прекращения поставок газа от «Газпрома». Решение российской компании принято из-за неуплаты долга молдавской стороной.
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