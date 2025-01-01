Захарова: россияне не пострадали при теракте в Новом Орлеане

При наезде грузовика на толпу в Новом Орлеане, США, граждане России предварительно не пострадали. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«На данный момент информации о том, что среди пострадавших могут быть россияне, нет», — заявила Захарова. Ее слова передает ТАСС
Согласно сообщениям американских СМИ, в новогоднюю ночь неизвестный на грузовике въехал в толпу на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. После наезда мужчина открыл огонь по пострадавшим. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, передает 360.ru.
Полиция водителя автомобиля ликвидировала. Он был застрелен, когда вышел из своего грузовика, вооруженный автоматом. Несколько полицейских получили ранения, передает RT.
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