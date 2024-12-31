«Боюсь за свою жизнь»: свердловчанин рассказал, как на него накинулась толпа мигрантов. Видео

Толпа мигрантов вытащила свердловчанина из кафе и жестоко избила

01 января 2025 в 21:20 Размер текста - 17 +

Силовики ищут нападавших мужчин (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Житель Первоуральска (Свердловская область) заявил, что мигранты намерено поругались с ним, позвали на улицу и избили толпой. ЧП произошло ночью 29 декабря возле кафе «Караван». Мужчина записал видео, в котором попросил помощи у «Русской общины». Кадры оказались в распоряжении URA.RU. «Примерно в четыре утра был спровоцирован конфликт лицами неславянской внешности, в результате которого меня позвали поговорить один на один. Когда мы вышли, их (мигрантов — прим. ред.) оказалось больше. Мне не дали ничего сказать и стали избивать толпой. Когда я пришел в себя, снял побои и написал заявление [в полицию]. Сейчас боюсь за свою жизнь, потому что могут поступать угрозы и преследования. Прошу „Русскую общину“ помочь и поддержать меня, пока не будут наказаны все виновные», — сказал пострадавший. По словам источника URA.RU, у потерпевшего множественные ушибы и перелом носа. Троих агрессоров уже опознали и ищут. Всего в потасовке участвовали более десяти человек. Свердловские следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава ведомства Александр Бастрыкин следит за расследованием преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Первоуральска (Свердловская область) заявил, что мигранты намерено поругались с ним, позвали на улицу и избили толпой. ЧП произошло ночью 29 декабря возле кафе «Караван». Мужчина записал видео, в котором попросил помощи у «Русской общины». Кадры оказались в распоряжении URA.RU. «Примерно в четыре утра был спровоцирован конфликт лицами неславянской внешности, в результате которого меня позвали поговорить один на один. Когда мы вышли, их (мигрантов — прим. ред.) оказалось больше. Мне не дали ничего сказать и стали избивать толпой. Когда я пришел в себя, снял побои и написал заявление [в полицию]. Сейчас боюсь за свою жизнь, потому что могут поступать угрозы и преследования. Прошу „Русскую общину“ помочь и поддержать меня, пока не будут наказаны все виновные», — сказал пострадавший. По словам источника URA.RU, у потерпевшего множественные ушибы и перелом носа. Троих агрессоров уже опознали и ищут. Всего в потасовке участвовали более десяти человек. Свердловские следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава ведомства Александр Бастрыкин следит за расследованием преступления.