01 января 2025

При взрыве Cybertruck у отеля Трампа погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед взрывом из электрокара пошел дым
Перед взрывом из электрокара пошел дым Фото:

В результате взрыва электропикапа Tesla Cybertruck у Trump International Hotel в Лас-Вегасе (США) погиб один человек, еще семь получили травмы. Об этом сообщил глава городской полиции Кевин Макмэхилл на пресс-конференции.

«После того как Cybertruck остановился у стеклянных дверей отеля, мы увидели, что из машины пошел дым, а затем произошел мощный взрыв. Человек, находившийся в Cybertruck, погиб. Семь человек получили травмы в результате взрыва», — сказал Макмэхилл в эфире американских телеканалов.

О взрыве стало известно поздним вечером 1 января. Очевидцы заявляли, что слышали взрыв. Столб дыма над 64-этажным зданием попал на видео. 

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В результате взрыва электропикапа Tesla Cybertruck у Trump International Hotel в Лас-Вегасе (США) погиб один человек, еще семь получили травмы. Об этом сообщил глава городской полиции Кевин Макмэхилл на пресс-конференции. «После того как Cybertruck остановился у стеклянных дверей отеля, мы увидели, что из машины пошел дым, а затем произошел мощный взрыв. Человек, находившийся в Cybertruck, погиб. Семь человек получили травмы в результате взрыва», — сказал Макмэхилл в эфире американских телеканалов. О взрыве стало известно поздним вечером 1 января. Очевидцы заявляли, что слышали взрыв. Столб дыма над 64-этажным зданием попал на видео. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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