При взрыве Cybertruck у отеля Трампа погиб человек

В результате взрыва электропикапа Tesla Cybertruck у Trump International Hotel в Лас-Вегасе (США) погиб один человек, еще семь получили травмы. Об этом сообщил глава городской полиции Кевин Макмэхилл на пресс-конференции.
«После того как Cybertruck остановился у стеклянных дверей отеля, мы увидели, что из машины пошел дым, а затем произошел мощный взрыв. Человек, находившийся в Cybertruck, погиб. Семь человек получили травмы в результате взрыва», — сказал Макмэхилл в эфире американских телеканалов.
О взрыве стало известно поздним вечером 1 января. Очевидцы заявляли, что слышали взрыв. Столб дыма над 64-этажным зданием попал на видео.
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