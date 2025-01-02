Фотографии были сделаны с высоты, превышающей четыре сотни километров
Роскосмос выложил снимки городов РФ, сделанные из космоса. Кадры были отсняты спутником «Ресурс-П» с высоты в 420 километров. С необычным подарком для россиян от госкомпании в честь наступившего 2025 года — можно ознакомиться в фотогалерее URA.RU.
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