Роскосмос показал, как выглядят из космоса города России в новогоднюю ночь. Фотогалерея

Роскосмос опубликовал снимки российских городов из космоса
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Фотографии были сделаны с высоты, превышающей четыре сотни километров
Фотографии были сделаны с высоты, превышающей четыре сотни километров Фото:

Роскосмос выложил снимки городов РФ, сделанные из космоса. Кадры были отсняты спутником «Ресурс-П» с высоты в 420 километров. С необычным подарком для россиян от госкомпании в честь наступившего 2025 года — можно ознакомиться в фотогалерее URA.RU.

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Роскосмос выложил снимки городов РФ, сделанные из космоса. Кадры были отсняты спутником «Ресурс-П» с высоты в 420 километров. С необычным подарком для россиян от госкомпании в честь наступившего 2025 года — можно ознакомиться в фотогалерее URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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