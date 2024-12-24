В Курган с концертом приедут певица Asti и любимая исполнительница бойцов СВО

В феврале курганцы посетят концерт популярной у бойцов СВО певицы Мэйби Бэйби, а в марте в Ледовом дворце выступит певица Anna Asti. Информация об этом размещена на сайтах по реализации билетов.
«Anna Asti — концертный тур „Феникс“. <…> 3 марта 2025 года сольный концерт в Кургане в Ледовом Дворце имени Николая Парышева», — указано на сайте тура артистки. Цена билетов варьируется от 3500 до 5500 рублей.
Anna Asti получила известность как участница дуэта Artik & Asti. Их композиции «Грустный дэнс» и «Девочка, танцуй» быстро завоевали любовь слушателей. Анна стала первой артисткой из русскоязычных стран, вошедшей в топ-50 мирового рейтинга исполнителей по версии Apple Music, заняв там 39-е место. Также она стала первой исполнительницей, чей альбом попал в топ-100 чартов Apple Music в странах, таких как Германия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Мальта и Нидерланды.
В клубе Opium 17 февраля запланирован концерт Мэйби Бэйби. Эта исполнительница родилась в Беларуси и сейчас активно работает на российской музыкальной сцене. Ее сценический имидж, напоминающий анимированный персонаж с синими волосами, привлекает внимание подростков. Тем не менее, ее музыку оценивают слушатели разных возрастных групп.
В 2017 году, следуя совету друга, она начала свою музыкальную карьеру и стала участницей группы «Френдзона». Среди известных композиций исполнительницы — «Любимая школа», «Тамагочи» и «Не исправляюсь», последнюю из которых она исполнила в дуэте с певицей Дорой. В начале 2022 года песня «Похрюкай» завоевала популярность, особенно среди бойцов ЧВК «Вагнер». В 2020 году Мэйби Бэйби также принимала участие в телепрограммах «MTV Музыкант года» и «MTV K-Pop show». Билеты на концерт артистки стоят от 2000 до 5000 рублей.
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