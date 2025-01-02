Бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что Украина в итоге признает потерю контроля над территориями, присоединенными к России, и откажется от попыток их возвращения военным путем. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию Liga.net.
«К сожалению я думаю, что все идет именно к этому. Я думаю, что вы увидите непризнание, то есть (на Западе — ред.) никто не признает... (новые регионы РФ — ред.), но мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем», — заявил Волкер.
Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года, и хотя Украина и западное сообщество продолжают считать полуостров оккупированным, российская сторона утверждает, что присоединение прошло в рамках международного права. В октябре 2022 года после проведения референдумов также были включены в состав России Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.
Владимир Зеленский ранее признал, что Украина не имеет достаточно сил и средств для возвращения Крыма и территорий Донбасса, вошедших в состав России. Это признание совпадает с мнением Курта Волкера о том, что Украина, возможно, откажется от попыток возвращения данных территорий военным путем, несмотря на продолжающееся непризнание их присоединения к России на международном уровне.
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