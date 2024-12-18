Зеленский признался в собственном бессилии

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в настоящий момент его страна не располагает силами и средствами для возвращения Крыма и территорий Донбасса, ставшими частью России. Об этом он рассказал в ходе видеоконференции с журналистами Le parisien.
«Украина не располагает силами, чтобы „вернуть“ под свой контроль Донбасс и Крым», — признал Владимир Зеленский в ходе разговора. Он также уточнил, что еще с лета на фронте для ВСУ складывается плохая обстановка. Авторы материала добавили, что впереди у Зеленского сложные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом после инаугурации последнего.
Несколько дней назад Зеленский также высказался о территориальной принадлежность Крыма и Донбасса. В интервью американскому телеканалу CBN News он заявил, что не может юридически признать эти территории за Россией, так как тогда украинский народ его за это не простит. Крым вошел в состав России в 2014 года после референдума.
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