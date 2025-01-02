Байден начал свое выступление после терактов с шутки

Президент США Джо Байден начал свое первое выступление после терактов в Лас-Вегасе и Новом Орлеане с шутки. Трансляция выступления велась на официальном сайте Белого дома.
«Вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — сказал Байден. Гости мероприятия встретили шутку смехом.
В США произошли два теракта в первый день 2025 года. В Новом Орлеане водитель грузовика совершил наезд на толпу, в результате чего погибло 15 человек. В Лас-Вегасе взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck, что привело к смерти одного человека и ранениям семи. В машине были обнаружены канистры с горючими материалами и пиротехнические устройства.
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