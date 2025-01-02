02 января 2025

Байден начал свое выступление после терактов с шутки

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Байден пошутил про свое появление в первом после двух терактов выступлении
Байден пошутил про свое появление в первом после двух терактов выступлении Фото:

Президент США Джо Байден начал свое первое выступление после терактов в Лас-Вегасе и Новом Орлеане с шутки. Трансляция выступления велась на официальном сайте Белого дома.

«Вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — сказал Байден. Гости мероприятия встретили шутку смехом.

В США произошли два теракта в первый день 2025 года. В Новом Орлеане водитель грузовика совершил наезд на толпу, в результате чего погибло 15 человек. В Лас-Вегасе взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck, что привело к смерти одного человека и ранениям семи. В машине были обнаружены канистры с горючими материалами и пиротехнические устройства.

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Президент США Джо Байден начал свое первое выступление после терактов в Лас-Вегасе и Новом Орлеане с шутки. Трансляция выступления велась на официальном сайте Белого дома. «Вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — сказал Байден. Гости мероприятия встретили шутку смехом. В США произошли два теракта в первый день 2025 года. В Новом Орлеане водитель грузовика совершил наезд на толпу, в результате чего погибло 15 человек. В Лас-Вегасе взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck, что привело к смерти одного человека и ранениям семи. В машине были обнаружены канистры с горючими материалами и пиротехнические устройства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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