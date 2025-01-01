Обнаружены улики в деле о взрыве Tesla Cybertruck

Полиция обнаружила канистры с горючими материалами и пиротехнические устройства в электрическом пикапе Tesla Cybertruck, который взорвался возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада. Об этом сообщил шериф Кевин Макмэхилл на пресс-конференции.
«В задней части автомобиля мы видим вещественные доказательства— канистры с бензином, различные топливные ёмкости. И значительные пиротехнические заряды», — приводит ТАСС слова Макмэхилла.
Шериф отметил, что конструкция Cybertruck сыграла важную роль в уменьшении разрушительного эффекта. Взрывная волна была направлена вверх: стеклённые входные двери отеля Trump даже не пострадали.
Шериф подчеркнул, что транспортное средство было взято в аренду в Колорадо. Его сумели проследить благодаря станциям зарядки Tesla. Автомобиль прибыл в Лас-Вегас около 07:30 по местному времени.
О взрыве стало известно поздним вечером 1 января. Очевидцы заявляли, что слышали взрыв. В результате подрыва Tesla Cybertruck погиб человек, а семь получили травмы.
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