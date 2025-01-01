01 января 2025

Обнаружены улики в деле о взрыве Tesla Cybertruck

Полиция нашла во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck канистры с бензином
© Служба новостей «URA.RU»
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О находке, указывающей на теракт, сообщил местный шериф (фото из архива)
О находке, указывающей на теракт, сообщил местный шериф (фото из архива) Фото:

Полиция обнаружила канистры с горючими материалами и пиротехнические устройства в электрическом пикапе Tesla Cybertruck, который взорвался возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада. Об этом сообщил шериф Кевин Макмэхилл на пресс-конференции.

«В задней части автомобиля мы видим вещественные доказательства— канистры с бензином, различные топливные ёмкости. И значительные пиротехнические заряды», — приводит ТАСС слова Макмэхилла.

Шериф отметил, что конструкция Cybertruck сыграла важную роль в уменьшении разрушительного эффекта. Взрывная волна была направлена вверх: стеклённые входные двери отеля Trump даже не пострадали.

Шериф подчеркнул, что транспортное средство было взято в аренду в Колорадо. Его сумели проследить благодаря станциям зарядки Tesla. Автомобиль прибыл в Лас-Вегас около 07:30 по местному времени.

О взрыве стало известно поздним вечером 1 января. Очевидцы заявляли, что слышали взрыв. В результате подрыва Tesla Cybertruck погиб человек, а семь получили травмы.

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Полиция обнаружила канистры с горючими материалами и пиротехнические устройства в электрическом пикапе Tesla Cybertruck, который взорвался возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада. Об этом сообщил шериф Кевин Макмэхилл на пресс-конференции. «В задней части автомобиля мы видим вещественные доказательства— канистры с бензином, различные топливные ёмкости. И значительные пиротехнические заряды», — приводит ТАСС слова Макмэхилла. Шериф отметил, что конструкция Cybertruck сыграла важную роль в уменьшении разрушительного эффекта. Взрывная волна была направлена вверх: стеклённые входные двери отеля Trump даже не пострадали. Шериф подчеркнул, что транспортное средство было взято в аренду в Колорадо. Его сумели проследить благодаря станциям зарядки Tesla. Автомобиль прибыл в Лас-Вегас около 07:30 по местному времени. О взрыве стало известно поздним вечером 1 января. Очевидцы заявляли, что слышали взрыв. В результате подрыва Tesla Cybertruck погиб человек, а семь получили травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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