02 января 2025

Самолет врезался в здание в Калифорнии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет врезался в крышу мебельного склада
Самолет врезался в крышу мебельного склада Фото:

Небольшой самолет упал на коммерческий склад в Калифорнии (США), спровоцировав пожар. Инцидент произошел в четверг, 2 января, около 14:30 по местному времени. При падении самолета пострадали 11 человек. 

«Воздушное судно врезалось в крышу здания недалеко от аэропорта Фуллертон, в результате чего произошел пожар. Столб густого черного дыма поднялся в воздух и был виден на многие мили», — передает ABC7.

После падения воздушного судна здание загорелось. На место прибыли полицейские и спасатели. Аварийно-спасательные службы пытаются локализовать возгорание. Масштабы последствий выясняются. В результате инцидента пострадали одиннадцать человек, сообщает ABC со ссылкой на полицию

На видео с места происшествия видна зияющая дыра в крыше здания в том месте, куда врезался самолет. Считается, что в этом здании располагался мебельный склад, передает телеканал Fox. 

Ранее URA.RU рассказывало о самых крупных авиакатастрофах 2024 года в России и мире. А также сообщало о причинах крушения самолета возле Актау и отмене рейсов в РФ Азербайджаном. 

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Небольшой самолет упал на коммерческий склад в Калифорнии (США), спровоцировав пожар. Инцидент произошел в четверг, 2 января, около 14:30 по местному времени. При падении самолета пострадали 11 человек.  «Воздушное судно врезалось в крышу здания недалеко от аэропорта Фуллертон, в результате чего произошел пожар. Столб густого черного дыма поднялся в воздух и был виден на многие мили», — передает ABC7. После падения воздушного судна здание загорелось. На место прибыли полицейские и спасатели. Аварийно-спасательные службы пытаются локализовать возгорание. Масштабы последствий выясняются. В результате инцидента пострадали одиннадцать человек, сообщает ABC со ссылкой на полицию На видео с места происшествия видна зияющая дыра в крыше здания в том месте, куда врезался самолет. Считается, что в этом здании располагался мебельный склад, передает телеканал Fox.  Ранее URA.RU рассказывало о самых крупных авиакатастрофах 2024 года в России и мире. А также сообщало о причинах крушения самолета возле Актау и отмене рейсов в РФ Азербайджаном. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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