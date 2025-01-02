Небольшой самолет упал на коммерческий склад в Калифорнии (США), спровоцировав пожар. Инцидент произошел в четверг, 2 января, около 14:30 по местному времени. При падении самолета пострадали 11 человек.
«Воздушное судно врезалось в крышу здания недалеко от аэропорта Фуллертон, в результате чего произошел пожар. Столб густого черного дыма поднялся в воздух и был виден на многие мили», — передает ABC7.
После падения воздушного судна здание загорелось. На место прибыли полицейские и спасатели. Аварийно-спасательные службы пытаются локализовать возгорание. Масштабы последствий выясняются. В результате инцидента пострадали одиннадцать человек, сообщает ABC со ссылкой на полицию
На видео с места происшествия видна зияющая дыра в крыше здания в том месте, куда врезался самолет. Считается, что в этом здании располагался мебельный склад, передает телеканал Fox.
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