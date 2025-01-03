После крушения самолета в Калифорнии погибло два человека

В результате падения самолета на коммерческий склад в Калифорнии (США) погибло два человека, еще 18 пострадали. Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Об этом сообщает полиция Фуллертона.
«Число жертв крушения небольшого самолета в Калифорнии выросло до двух. Еще 18 человек получили ранения. Степень их травм неизвестна. Также неясно, сколько человек находилось на борту самолета», — рассказал представитель полиции, передает телеканал Fox.
По данным полиции, самолет пробил крышу здания мебельного производства при заходе на посадочную полосу недалеко от аэропорта Фуллертон. Затем он загорелся, подняв в воздух большие столбы дыма, видимые за много миль. Инцидент с воздушным судном произошел в четверг, 2 января, около 14:30 по местному времени.
Уточняется, что самолет вылетел из аэропорта Фуллертон и возвращался на аэродром, когда потерпел крушение. Воздушное судно было самодельным четырехместным. Неясно, сколько человек находилось на борту. Причины авиакатастрофы расследуются.
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