После крушения самолета в Калифорнии погибло два человека

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Небольшой самолет врезался в крышу мебельного склада
Небольшой самолет врезался в крышу мебельного склада Фото:

В результате падения самолета на коммерческий склад в Калифорнии (США) погибло два человека, еще 18 пострадали. Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Об этом сообщает полиция Фуллертона.

«Число жертв крушения небольшого самолета в Калифорнии выросло до двух. Еще 18 человек получили ранения. Степень их травм неизвестна. Также неясно, сколько человек находилось на борту самолета», — рассказал представитель полиции, передает телеканал Fox.

По данным полиции, самолет пробил крышу здания мебельного производства при заходе на посадочную полосу недалеко от аэропорта Фуллертон. Затем он загорелся, подняв в воздух большие столбы дыма, видимые за много миль. Инцидент с воздушным судном произошел в четверг, 2 января, около 14:30 по местному времени. 

Уточняется, что самолет вылетел из аэропорта Фуллертон и возвращался на аэродром, когда потерпел крушение. Воздушное судно было самодельным четырехместным. Неясно, сколько человек находилось на борту. Причины авиакатастрофы расследуются. 

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В результате падения самолета на коммерческий склад в Калифорнии (США) погибло два человека, еще 18 пострадали. Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Об этом сообщает полиция Фуллертона. «Число жертв крушения небольшого самолета в Калифорнии выросло до двух. Еще 18 человек получили ранения. Степень их травм неизвестна. Также неясно, сколько человек находилось на борту самолета», — рассказал представитель полиции, передает телеканал Fox. По данным полиции, самолет пробил крышу здания мебельного производства при заходе на посадочную полосу недалеко от аэропорта Фуллертон. Затем он загорелся, подняв в воздух большие столбы дыма, видимые за много миль. Инцидент с воздушным судном произошел в четверг, 2 января, около 14:30 по местному времени.  Уточняется, что самолет вылетел из аэропорта Фуллертон и возвращался на аэродром, когда потерпел крушение. Воздушное судно было самодельным четырехместным. Неясно, сколько человек находилось на борту. Причины авиакатастрофы расследуются. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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