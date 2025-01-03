Депутат Бундестага: остановка транзита газа усугубит кризис в Европе

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Остановка транзита российского газа в ЕС приведет к экономическому кризису в странах союза
Остановка транзита российского газа в ЕС приведет к экономическому кризису в странах союза Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года приведет к экономическому кризису в Европе. Так, цены на газ в европейских странах могут значительно подняться, а экономика может ослабнуть. Об этом сообщил депутат Бундестага от фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

«Остановка транзита ослабит европейскую экономическую зону в целом, приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители и усугубит энергетический кризис», — заявил Котре. Его слова приводит ТАСС. 

Он добавил, что экономика Европы в значительной мере зависит от доступности российского газа, который является не только экономичным, но и гарантирует долгосрочную надежность поставок и конкурентоспособность на региональном уровне. Котре заявил, что его партия выступает за возобновление поставок газа из РФ в Европу. 

По словам депутата, последствия решения о прекращении транзита сильнее всего повлияют на Европу, а не на Россию. В частности, такие страны как Венгрия, Молдавия, Приднестровье, Словакия и Чехия уже столкнулись с серьезными трудностями из-за остановки поставок. Например, в Приднестровье отключили отопление и горячую воду. Котре подчеркнул, что такое решение ставит под угрозу безопасность энергоснабжения в странах Евросоюза и усиливает их зависимость от импорта дорогого сжиженного природного газа. По его словам, такое решение — одностороннее и недальновидное.

Ранее в Словакии оценили ущерб для ЕС от прекращения транзита газа, он составил 60-70 млрд евро. Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что для России ущерб при этом составит примерно два миллиарда евро, что составляет 3% от общих финансовых потерь европейских стан, передает Pravda.Ru. 

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Прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года приведет к экономическому кризису в Европе. Так, цены на газ в европейских странах могут значительно подняться, а экономика может ослабнуть. Об этом сообщил депутат Бундестага от фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре. «Остановка транзита ослабит европейскую экономическую зону в целом, приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители и усугубит энергетический кризис», — заявил Котре. Его слова приводит ТАСС.  Он добавил, что экономика Европы в значительной мере зависит от доступности российского газа, который является не только экономичным, но и гарантирует долгосрочную надежность поставок и конкурентоспособность на региональном уровне. Котре заявил, что его партия выступает за возобновление поставок газа из РФ в Европу.  По словам депутата, последствия решения о прекращении транзита сильнее всего повлияют на Европу, а не на Россию. В частности, такие страны как Венгрия, Молдавия, Приднестровье, Словакия и Чехия уже столкнулись с серьезными трудностями из-за остановки поставок. Например, в Приднестровье отключили отопление и горячую воду. Котре подчеркнул, что такое решение ставит под угрозу безопасность энергоснабжения в странах Евросоюза и усиливает их зависимость от импорта дорогого сжиженного природного газа. По его словам, такое решение — одностороннее и недальновидное. Ранее в Словакии оценили ущерб для ЕС от прекращения транзита газа, он составил 60-70 млрд евро. Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что для России ущерб при этом составит примерно два миллиарда евро, что составляет 3% от общих финансовых потерь европейских стан, передает Pravda.Ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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