Фельдшер, о чью голову разбили чемодан, попала с травмами в больницу Североуральска

Фельдшер скорой помощи Североуральска лежит в больнице после нападения

03 января 2025 в 10:01 Размер текста - 17 +

Женщина приехала на вызов к пациенту, но сама угодила в больницу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фельдшер станции скорой помощи Североуральска сейчас лежит в больнице с травмами. О ее состоянии URA.RU рассказали коллеги. «У Елены сотрясение головного мозга и ушиб локтевого сустава. Она ведь успела прикрыться рукой от чемодана. Если бы не успела, все было бы намного хуже — чемодан ведь весит около десяти килограммов», — сказали сотрудники станции. На 31-летнюю женщину пьяная компания напала 1 января. Медик приехала по вызову на улицу Октябрьская, 1. Возле подъезда на нее набросились четверо людей. Один из них выхватил чемодан с набором фельдшерской помощи и разбил его о голову врача. Очевидцы вызвали полицию, дебоширов задержали. Глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил возбудить уголовное дело в отношении главного зачинщика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фельдшер станции скорой помощи Североуральска сейчас лежит в больнице с травмами. О ее состоянии URA.RU рассказали коллеги. «У Елены сотрясение головного мозга и ушиб локтевого сустава. Она ведь успела прикрыться рукой от чемодана. Если бы не успела, все было бы намного хуже — чемодан ведь весит около десяти килограммов», — сказали сотрудники станции. На 31-летнюю женщину пьяная компания напала 1 января. Медик приехала по вызову на улицу Октябрьская, 1. Возле подъезда на нее набросились четверо людей. Один из них выхватил чемодан с набором фельдшерской помощи и разбил его о голову врача. Очевидцы вызвали полицию, дебоширов задержали. Глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил возбудить уголовное дело в отношении главного зачинщика.