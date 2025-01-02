Фельдшер, о чью голову разбили чемодан, попала с травмами в больницу Североуральска

Фельдшер станции скорой помощи Североуральска сейчас лежит в больнице с травмами. О ее состоянии URA.RU рассказали коллеги.
«У Елены сотрясение головного мозга и ушиб локтевого сустава. Она ведь успела прикрыться рукой от чемодана. Если бы не успела, все было бы намного хуже — чемодан ведь весит около десяти килограммов», — сказали сотрудники станции.
На 31-летнюю женщину пьяная компания напала 1 января. Медик приехала по вызову на улицу Октябрьская, 1. Возле подъезда на нее набросились четверо людей. Один из них выхватил чемодан с набором фельдшерской помощи и разбил его о голову врача. Очевидцы вызвали полицию, дебоширов задержали. Глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил возбудить уголовное дело в отношении главного зачинщика.
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