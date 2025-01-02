02 января 2025

Фельдшер, о чью голову разбили чемодан, попала с травмами в больницу Североуральска

Фельдшер скорой помощи Североуральска лежит в больнице после нападения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фельдшеры. Машины скорой помощи. Курган, защитный костюм, фельдшер, коронавирус, covid, пандемия коронавируса, городская больница 2, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
Женщина приехала на вызов к пациенту, но сама угодила в больницу (архивное фото) Фото:

Фельдшер станции скорой помощи Североуральска сейчас лежит в больнице с травмами. О ее состоянии URA.RU рассказали коллеги.

«У Елены сотрясение головного мозга и ушиб локтевого сустава. Она ведь успела прикрыться рукой от чемодана. Если бы не успела, все было бы намного хуже — чемодан ведь весит около десяти килограммов», — сказали сотрудники станции.

На 31-летнюю женщину пьяная компания напала 1 января. Медик приехала по вызову на улицу Октябрьская, 1. Возле подъезда на нее набросились четверо людей. Один из них выхватил чемодан с набором фельдшерской помощи и разбил его о голову врача. Очевидцы вызвали полицию, дебоширов задержали. Глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил возбудить уголовное дело в отношении главного зачинщика.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фельдшер станции скорой помощи Североуральска сейчас лежит в больнице с травмами. О ее состоянии URA.RU рассказали коллеги. «У Елены сотрясение головного мозга и ушиб локтевого сустава. Она ведь успела прикрыться рукой от чемодана. Если бы не успела, все было бы намного хуже — чемодан ведь весит около десяти килограммов», — сказали сотрудники станции. На 31-летнюю женщину пьяная компания напала 1 января. Медик приехала по вызову на улицу Октябрьская, 1. Возле подъезда на нее набросились четверо людей. Один из них выхватил чемодан с набором фельдшерской помощи и разбил его о голову врача. Очевидцы вызвали полицию, дебоширов задержали. Глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и поручил возбудить уголовное дело в отношении главного зачинщика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...