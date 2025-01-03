В Южной Корее не стали арестовывать президента

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Арест Еля приостановлен из-за противостояния сотрудников следствия и службы безопасности президента
Арест Еля приостановлен из-за противостояния сотрудников следствия и службы безопасности президента Фото:
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Агентство по борьбе с коррупцией, занимающееся расследованиями в отношении высших должностных лиц Республики Корея, приняло решение о приостановке исполнения ордера на арест в отношении временно отстраненного президента страны Юн Сок Еля. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

«Мы определили, что исполнение ордера на задержание будет практически невозможным из-за продолжающегося противостояния, и приостановили исполнение...», — передает Yonhap заявление ведомства. Там добавили, что причиной такого решения стало опасение за безопасность следователей из-за их столкновения с сотрудниками службы безопасности президента.

Сотрудники государственного агентства, занимающегося вопросами коррупции, 3 января проникли в президентскую резиденцию Еля с целью ареста президента. Они успешно прошли через два контрольных пункта, однако столкнулись с сопротивлением со стороны службы безопасности главы Южной Кореи. Конфликт между следственной группой и персоналом охраны главы государства продолжался более пяти часов. Руководитель службы безопасности наложил запрет на проведение обысков в пределах резиденции.

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Агентство по борьбе с коррупцией, занимающееся расследованиями в отношении высших должностных лиц Республики Корея, приняло решение о приостановке исполнения ордера на арест в отношении временно отстраненного президента страны Юн Сок Еля. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap. «Мы определили, что исполнение ордера на задержание будет практически невозможным из-за продолжающегося противостояния, и приостановили исполнение...», — передает Yonhap заявление ведомства. Там добавили, что причиной такого решения стало опасение за безопасность следователей из-за их столкновения с сотрудниками службы безопасности президента. Сотрудники государственного агентства, занимающегося вопросами коррупции, 3 января проникли в президентскую резиденцию Еля с целью ареста президента. Они успешно прошли через два контрольных пункта, однако столкнулись с сопротивлением со стороны службы безопасности главы Южной Кореи. Конфликт между следственной группой и персоналом охраны главы государства продолжался более пяти часов. Руководитель службы безопасности наложил запрет на проведение обысков в пределах резиденции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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