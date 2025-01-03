Минобороны хочет взыскать с «Бауманки» 38 млн рублей

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Минобороны подало иск на более чем 38 млн рублей против МГТУ имени Баумана
Минобороны подало иск на более чем 38 млн рублей против МГТУ имени Баумана Фото:

Минобороны РФ предъявило иск к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана на сумму свыше 38 млн рублей. Об этом говорится в заявлении Арбитражного суда Москвы. Причина иска пока неизвестна.

«Арбитражный суд города Москвы рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления Министерства обороны к ответчику — МГТУ имени Баумана — о взыскании 38 млн 300 тысяч 416 рублей», — говорится в документе. Отмечается, что на данный момент по этому факту будет возбуждено уголовное дело. 

Согласно материалам дела, в процесс также вовлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения. Рассмотрение уголовного дела будет проводиться в закрытом режиме. Детали претензий, выдвигаемых министерством к высшему учебному заведению, не разглашаются.

Подобное не является первым случаем, когда Минобороны обращается в суд против МГТУ имени Баумана. Так, в 2024 году министерство уже подавало иск с требованием взыскать пеню в размере 413 399 рублей за нарушение сроков выполнения обязательств по госконтракту. Он предусматривал поставку наземного робототехнического комплекса. Общая стоимость контракта составляла 42,4 млн рублей, и в тот раз требования ведомства были удовлетворены судом.

Кроме того, российское оборонное ведомство подало иск против Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ). С него требовалось взыскать свыше 29 млн рублей, однако причина подачи иска не разглашалась. 

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Минобороны РФ предъявило иск к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана на сумму свыше 38 млн рублей. Об этом говорится в заявлении Арбитражного суда Москвы. Причина иска пока неизвестна. «Арбитражный суд города Москвы рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления Министерства обороны к ответчику — МГТУ имени Баумана — о взыскании 38 млн 300 тысяч 416 рублей», — говорится в документе. Отмечается, что на данный момент по этому факту будет возбуждено уголовное дело.  Согласно материалам дела, в процесс также вовлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения. Рассмотрение уголовного дела будет проводиться в закрытом режиме. Детали претензий, выдвигаемых министерством к высшему учебному заведению, не разглашаются. Подобное не является первым случаем, когда Минобороны обращается в суд против МГТУ имени Баумана. Так, в 2024 году министерство уже подавало иск с требованием взыскать пеню в размере 413 399 рублей за нарушение сроков выполнения обязательств по госконтракту. Он предусматривал поставку наземного робототехнического комплекса. Общая стоимость контракта составляла 42,4 млн рублей, и в тот раз требования ведомства были удовлетворены судом. Кроме того, российское оборонное ведомство подало иск против Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ). С него требовалось взыскать свыше 29 млн рублей, однако причина подачи иска не разглашалась. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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