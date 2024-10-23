Минобороны требует взыскать с разработчика пушек более 29 млн рублей

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Иски поступили в суд на разработчика артиллерии
Иски поступили в суд на разработчика артиллерии Фото:

Минобороны требует с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) имени Бахирева свыше 29 млн рублей. Институт разрабатывает снаряды и пушки. Об этом говорится в судебных документах.

«В суд поступили три иска на общую сумму 29, 3 млн рублей к АО „Научно-исследовательский машиностроительный институт имени Бахирева“. Истцом по всем трем искам является Минобороны РФ», — передает ТАСС со ссылкой на иски.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение об аресте двух представителей руководства ООО «ГК Пикет». Их уличили в поставке некачественных бронежилетов для бойцов в зоне СВО.

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Минобороны требует с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) имени Бахирева свыше 29 млн рублей. Институт разрабатывает снаряды и пушки. Об этом говорится в судебных документах. «В суд поступили три иска на общую сумму 29, 3 млн рублей к АО „Научно-исследовательский машиностроительный институт имени Бахирева“. Истцом по всем трем искам является Минобороны РФ», — передает ТАСС со ссылкой на иски. Ранее Басманный суд Москвы принял решение об аресте двух представителей руководства ООО «ГК Пикет». Их уличили в поставке некачественных бронежилетов для бойцов в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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