Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резкого раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, говоря о ситуации вокруг 155-ой бригады ВСУ имени Анны Киевской. Филиппо указал на неэффективность использования французских налоговых средств, направленных на поддержку этого военного соединения.
«Это означает, что невероятное количество денег французских налогоплательщиков, было потрачено на рекламу Макрона и [президента Украины Владимира] Зеленского для бригады, которая даже не существует!» — написал он в соцсети Х. Также Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую поддержку Украины.
По информации Forbes, 1 января 155-ая бригада ВСУ начала терять свою эффективность еще до прибытия под Красноармейск, там же она понесла тяжелые потери. Изначально штатная численность бригады составляла примерно 5,8 тысячи человек, однако 1,7 тысячи военнослужащих самовольно покинули части в период подготовки. Отмечается, что за подготовку военных ручался Эммануэль Макрон и глава французского Минобороны.
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