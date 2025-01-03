Своим решением о прекращении транзита российского газа через Украину ее лидер Владимир Зеленский поставил страну в затруднительное положение. Из-за этого решения Киев потеряет около одного миллиарда в год, который он получал за транзитные сборы, сообщили венгерские СМИ.
«У Зеленского проблемы, потому что Украина прекратила поставки российского газа через свою территорию в Европу, что представляет собой значительные финансовые потери для Киева <...> Решение главы Владимира Зеленского поставит украинцев в еще более тяжелое положение», — отмечает издание Magyar Nemzet. По их данным, украинский лидер пошел на это, чтобы ударить по российской экономике, однако при этом лишил и свою страну дохода в виде одного миллиарда в год на транзитных сборах.
Зеленский пойдет на все, чтобы продолжить в конфликт, отметили в издании. Поэтому для него и его команды ничего нет «слишком высокой цены».
Ранее «Газпром» лишился подавать газ транзитом через Украину в связи с истечением соглашения с «Нафтогаз Украины». В свою очередь Киев отказался продлевать договор. В связи с этим в Европе начали расти цены на газ, а в некоторых европейских странах, в частности, Приднестровской Молдавской Республике, прекратили работу почти все промышленные предприятия, без отопления остались государственные, частные комплексы и жилые дома.
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