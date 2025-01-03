На сколько в Европе вырастут цены на газ без транзита из России

Цены на газ в Европе могут вырасти в несколько раз в случае прекращения транзита российского газа через Украину. Однако ожидается, что к апрелю-маю цены снова снизятся до текущих показателей. Об этом сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании «Имплемента», профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова.
«Если конкуренция за сжиженный газ между разными частями света будет высокая, а зима в Европе морозная, спотовые цены могут вырасти в несколько раз, но в любом случае к апрелю-маю они опустятся до примерно текущих значений», — отметила Белова, ее слова передает РИА Новости. Директор выделила факторы, которые повлияют на динамику цен, включая погодные условия в Европе и уровень цен на сжиженный природный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В первой половине прошлого года цены на газ в Европе оставались относительно стабильными. В среднем, в первом квартале они составляли около 310 долларов за тысячу кубометров, а во втором квартале поднялись до примерно 355 долларов. Это соответствует уровням, наблюдаемым в мае-июне 2021 года, когда начался быстрый рост цен на газ. В третьем квартале цены возросли до примерно 455 долларов, а к четвертому кварталу достигли почти 480 долларов.
С 1 января 2025 года Россия прекратила подачу газа по территории Украины. Прекращение транзита произошло вследствие окончания действия договоров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Киев отказался от продления текущего соглашения. В результате этого в Европе наблюдается рост цен на газ, и европейские страны начали поиски альтернативных источников поставок этого вида топлива. Россия может переориентировать поставки газа на Китай, сообщает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.