Двухлетний ребенок привез смертельной опасный вирус из Таиланда в Екатеринбург

Двухлетний малыш из Екатеринбурга заразился вирусом Коксаки из Таиланде

03 января 2025 в 19:12 Размер текста - 17 +

Ребенок заразился на заморском курорте Фото: Алена Полозова © URA.RU Смертельно-опасный вирус Коксаки попал из Таиланда в Екатеринбург. Им на заморском курорте заразился двухлетний ребенок, рассказал URA.RU источник. «У малыша поднялась температура до 39 градусов, высыпала сыпь. Все это проявилось уже по возращению из Таиланда домой. Вызвали врачей, провели необходимые исследования и определили, что это вирус Коксаки», — объяснил собеседник агентства. По его словам, сейчас ребенок чувствует себя хорошо, болезнь протекает как обычная ветрянка. Тем не менее, она считается очень опасной, может привести к менингиту и даже летальному исходу. Характерным признаком вируса Коксаки или «турецкой ветрянки» является синдром «рука-нога-рот», когда ладони, ступни и рот покрываются язвочками. Также среди симптомов часто встречаются расстройство ЖКТ, рвота, диарея и боли в горле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смертельно-опасный вирус Коксаки попал из Таиланда в Екатеринбург. Им на заморском курорте заразился двухлетний ребенок, рассказал URA.RU источник. «У малыша поднялась температура до 39 градусов, высыпала сыпь. Все это проявилось уже по возращению из Таиланда домой. Вызвали врачей, провели необходимые исследования и определили, что это вирус Коксаки», — объяснил собеседник агентства. По его словам, сейчас ребенок чувствует себя хорошо, болезнь протекает как обычная ветрянка. Тем не менее, она считается очень опасной, может привести к менингиту и даже летальному исходу. Характерным признаком вируса Коксаки или «турецкой ветрянки» является синдром «рука-нога-рот», когда ладони, ступни и рот покрываются язвочками. Также среди симптомов часто встречаются расстройство ЖКТ, рвота, диарея и боли в горле.