21 ноября 2024

Роспотребнадзор ХМАО сделал заявление о распространении опасного вируса

Распространение опасного вируса Коксаки в ХМАО находится в пределах нормы
© Служба новостей «URA.RU»
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Распространение опасного вируса Коксаки в ХМАО находится в пределах нормы
Распространение опасного вируса Коксаки в ХМАО находится в пределах нормы Фото:

Роспотребнадзор ХМАО заверил, что распространение опасного вируса Коксаки не выходит за рамки нормы. Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале органа.

«Информируем в связи с распространением информации в интернет-пространстве о вирусе Коксаки на территории Российской Федерации. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Югре стабильная и характерна для текущего сезона и соответствует уровню заболеваемости прошлого года», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Заболевание вирусом может привести к менингиту и летальному исходу. Среди симптомов чаще всего встречается возникновение красных болезненных пузырей на коже, расстройство ЖКТ, рвота и диарея, повышение температуры и боли в горле.

Ранее URA.RU писало о рекомендациях Роспотребнадзора для борьбы с простудой в сезон заболеваний. В первую очередь необходимо заняться физкультурой, организовать правильное питание, а также запастись витаминами.

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Роспотребнадзор ХМАО заверил, что распространение опасного вируса Коксаки не выходит за рамки нормы. Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале органа. «Информируем в связи с распространением информации в интернет-пространстве о вирусе Коксаки на территории Российской Федерации. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Югре стабильная и характерна для текущего сезона и соответствует уровню заболеваемости прошлого года», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. Заболевание вирусом может привести к менингиту и летальному исходу. Среди симптомов чаще всего встречается возникновение красных болезненных пузырей на коже, расстройство ЖКТ, рвота и диарея, повышение температуры и боли в горле. Ранее URA.RU писало о рекомендациях Роспотребнадзора для борьбы с простудой в сезон заболеваний. В первую очередь необходимо заняться физкультурой, организовать правильное питание, а также запастись витаминами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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