Роспотребнадзор ХМАО сделал заявление о распространении опасного вируса

Роспотребнадзор ХМАО заверил, что распространение опасного вируса Коксаки не выходит за рамки нормы. Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале органа.
«Информируем в связи с распространением информации в интернет-пространстве о вирусе Коксаки на территории Российской Федерации. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Югре стабильная и характерна для текущего сезона и соответствует уровню заболеваемости прошлого года», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Заболевание вирусом может привести к менингиту и летальному исходу. Среди симптомов чаще всего встречается возникновение красных болезненных пузырей на коже, расстройство ЖКТ, рвота и диарея, повышение температуры и боли в горле.
Ранее URA.RU писало о рекомендациях Роспотребнадзора для борьбы с простудой в сезон заболеваний. В первую очередь необходимо заняться физкультурой, организовать правильное питание, а также запастись витаминами.
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