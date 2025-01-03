«Долетит до Москвы»: что известно о новой версии украинской ракеты «Трембита»

Украина занимается разработкой новой версии малой крылатой ракеты «Трембита». Данная система будет предназначена для использования против России. Киев сможет финансировать производство тысяч ракет «Трембита», которые способны достичь Москвы. Что известно о модернизации этой ракеты — в материале URA.RU.
Что из представляет ракета «Трембита»
«Трембита» — новая крылатая ракета, разрабатываемая на Украине, обещает стать самым бюджетным вариантом в своем классе на мировом рынке. Стоимость одного изделия, по данным издания The Economist, составляет около 15 тысяч долларов, что в разы дешевле по сравнению с американской ракетой ATACMS, цена которой превышает 1 млн долларов.
Базовая модель «Трембиты» может развивать скорость до 400 км/ч с дальностью полета в 200 км. Однако для создания версии, способной достичь Москвы, потребуется еще около года разработок. Несмотря на свою доступность, данная ракета уступает таким ракетам, как ATACMS или Storm Shadow.
Преимущества и недостатки
Главное преимущество «Трембиты» заключается в ее низкой стоимости, что позволяет Украине обзавестись большим количеством ракет без иностранной финансовой помощи. Однако из-за низкой точности она менее эффективна для поражения точечных целей, что может потребовать пересмотра стратегии ее использования.
Стратегическая необходимость разработки
Разработка «Трембиты» и других ракетных систем актуализирована потенциальным прекращением поставок вооружений от Запада и необходимостью наличия большого количества дальнобойных ракет. Согласно заявлениям руководства Минобороны Украины, страна разрабатывает мощную ракетную программу, о деталях которой станет известно в начале 2025 года.
Реакция России на угрозы Киева
Москва неоднократно отвечала на заявления Киева о возможности использования дальнобойных ракет для атак на территорию России. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия примет меры в ответ на любые действия Запада, направленные на предоставление Украине возможности атаковать Россию с помощью таких систем.
Как пример такого ответа, РФ осуществила удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Днепру. Лавров указал, что данный удар является предупреждением Западу о том, что Россия готова использовать все доступные средства для защиты своих национальных интересов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.