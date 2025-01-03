Украинское конструкторское бюро PARS, разработавшее в 2023 году малую крылатую ракету с пульсирующим двигателем «Трембита», планирует создать ее новую версию, чтобы бить по России. Отмечается, что ракета будет готова через год, сообщил The Telegraph.
«PARS, украинская фирма, которая разрабатывает „Трембиту“, работает над более крупной, более дальнобойной версией, которая должна быть способна достичь Москвы, находящейся в 400 милях от украинской границы», — говорится в материале. Отмечается что новая версия ракеты будет готова через год, ее стоимость составит свыше 10 тысяч долларов. Она будет самым дешевым дальнобойным оружием.
Однако ранее газета El Pais писала, что ВСУ вступают в 2025 год без сил. У них не хватает бойцов и оружия, а приход к власти в США избранного президента Дональда Трампа может значительно омрачить ход конфликта для Киева. При этом отмечается, что Россия превосходит Украину в вооружении.
Кроме того, РФ разработала новый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей». Он имеет большую дальность поражения и представляет угрозу для заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
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