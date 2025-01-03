Mash: Анну Седокову хотят обвинить в заказном убийстве бывшего мужа

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Латвийский СК возбудил дело по факту гибели Яниса Тиммы
Латвийский СК возбудил дело по факту гибели Яниса Тиммы Фото:

Певицу Анну Седокову могут обвинить в заказном убийстве бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы из-за купленных им четырех квартир в Москве. Об этом сообщают telegram-каналы.

Латвийский следком возбудил уголовное дело по факту гибели Тиммы. Его друг Марк Пугачев проходит по делу как свидетель и хочет дать показания против Седоковой. «Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Янис за 180 миллионов рублей», — отмечает telegram-канал Mash. 

Тело Тиммы было найдено в московской гостинице в Москве 17 декабря. Предположительно, он совершил самоубийство. Причина смерти — асфиксия, сообщили в telegram-канале.

Рядом с баскетболистом лежал телефон, на заставке — номер Седоковой и просьба ей позвонить. Сразу после этого певица была госпитализирована с нервным срывом.

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Певицу Анну Седокову могут обвинить в заказном убийстве бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы из-за купленных им четырех квартир в Москве. Об этом сообщают telegram-каналы. Латвийский следком возбудил уголовное дело по факту гибели Тиммы. Его друг Марк Пугачев проходит по делу как свидетель и хочет дать показания против Седоковой. «Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Янис за 180 миллионов рублей», — отмечает telegram-канал Mash.  Тело Тиммы было найдено в московской гостинице в Москве 17 декабря. Предположительно, он совершил самоубийство. Причина смерти — асфиксия, сообщили в telegram-канале. Рядом с баскетболистом лежал телефон, на заставке — номер Седоковой и просьба ей позвонить. Сразу после этого певица была госпитализирована с нервным срывом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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