Welt: представители новой власти Сирии отказались жать руку Бербок

Представители новой сирийской администрации отказались пожимать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок во время ее необъявленного визита в Сирию. Этот момент был зафиксирован на видео, которое опубликовало издание Welt.
На опубликованных кадрах видно, как министр спускается с борта и подходит к сирийским политикам, которые, вместо рукопожатия, приложили руки к сердцу. Этот жест явно указывал на отказ от стандартных приветственных обычаев.
В начале декабря после масштабного наступления вооруженных оппозиционных группировок, президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и страну. Наступление началось в конце ноября, а к 8 декабря оппозиция смогла войти в Дамаск.
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