03 января 2025

Welt: представители новой власти Сирии отказались жать руку Бербок

© Служба новостей «URA.RU»
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Бербок приехала в Сирию без предупреждения
Бербок приехала в Сирию без предупреждения Фото:

Представители новой сирийской администрации отказались пожимать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок во время ее необъявленного визита в Сирию. Этот момент был зафиксирован на видео, которое опубликовало издание Welt.

На опубликованных кадрах видно, как министр спускается с борта и подходит к сирийским политикам, которые, вместо рукопожатия, приложили руки к сердцу. Этот жест явно указывал на отказ от стандартных приветственных обычаев.

В начале декабря после масштабного наступления вооруженных оппозиционных группировок, президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и страну. Наступление началось в конце ноября, а к 8 декабря оппозиция смогла войти в Дамаск. 

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Представители новой сирийской администрации отказались пожимать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок во время ее необъявленного визита в Сирию. Этот момент был зафиксирован на видео, которое опубликовало издание Welt. На опубликованных кадрах видно, как министр спускается с борта и подходит к сирийским политикам, которые, вместо рукопожатия, приложили руки к сердцу. Этот жест явно указывал на отказ от стандартных приветственных обычаев. В начале декабря после масштабного наступления вооруженных оппозиционных группировок, президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и страну. Наступление началось в конце ноября, а к 8 декабря оппозиция смогла войти в Дамаск. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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