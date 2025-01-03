03 января 2025

Захарова поиздевалась над Бербок после ее слов о военных базах России в Сирии

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Захарова напомнила Бербок об американском военном присутствии
Захарова напомнила Бербок об американском военном присутствии Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила главе МИД ФРГ Анналене Бербок об американском военном присутствии в ответ на слова о том, что РФ «пора отказаться от своих военных баз в Сирии». Об этом дипломат написала в своем Telegram.

«Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?» — написала Захарова в своем telegram-канале, комментируя слова Бербок.

После масштабного наступления вооруженной оппозиции в начале декабря президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и страну. Наступление началось в конце ноября, а к 8 декабря оппозиция вошла в Дамаск. О судьбе российских военных баз в Сирии после смены власти читайте в материале URA.RU.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила главе МИД ФРГ Анналене Бербок об американском военном присутствии в ответ на слова о том, что РФ «пора отказаться от своих военных баз в Сирии». Об этом дипломат написала в своем Telegram. «Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?» — написала Захарова в своем telegram-канале, комментируя слова Бербок. После масштабного наступления вооруженной оппозиции в начале декабря президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и страну. Наступление началось в конце ноября, а к 8 декабря оппозиция вошла в Дамаск. О судьбе российских военных баз в Сирии после смены власти читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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