03 января 2025

Блинкен признал страх США перед ядерным оружием России

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсекретарь США заявил о росте рисков применения ЯО
Госсекретарь США заявил о росте рисков применения ЯО Фото:

В Вашингтоне растет обеспокоенность по поводу возможности использования Россией ядерного оружия, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, несмотря на уверения Москвы в отсутствии таких планов, ситуация воспринимается как серьезная угроза.

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьезно», — сказал Блинкен в интервью газете Financial Times. Он также добавил, что Китай мог бы сыграть сдерживающую роль в предотвращении подобного развития событий.

Согласно последним заявлениям из Кремля, Россия обновила свою ядерную доктрину, подчеркивая, что ядерное оружие является крайней мерой для защиты суверенитета страны. В этом контексте Россия подчеркивает, что не угрожает другим странам, однако готова реагировать на любые действия, угрожающие ее интересам.

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В Вашингтоне растет обеспокоенность по поводу возможности использования Россией ядерного оружия, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, несмотря на уверения Москвы в отсутствии таких планов, ситуация воспринимается как серьезная угроза. «Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьезно», — сказал Блинкен в интервью газете Financial Times. Он также добавил, что Китай мог бы сыграть сдерживающую роль в предотвращении подобного развития событий. Согласно последним заявлениям из Кремля, Россия обновила свою ядерную доктрину, подчеркивая, что ядерное оружие является крайней мерой для защиты суверенитета страны. В этом контексте Россия подчеркивает, что не угрожает другим странам, однако готова реагировать на любые действия, угрожающие ее интересам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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