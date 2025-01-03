Блинкен признал страх США перед ядерным оружием России

В Вашингтоне растет обеспокоенность по поводу возможности использования Россией ядерного оружия, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, несмотря на уверения Москвы в отсутствии таких планов, ситуация воспринимается как серьезная угроза.
«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьезно», — сказал Блинкен в интервью газете Financial Times. Он также добавил, что Китай мог бы сыграть сдерживающую роль в предотвращении подобного развития событий.
Согласно последним заявлениям из Кремля, Россия обновила свою ядерную доктрину, подчеркивая, что ядерное оружие является крайней мерой для защиты суверенитета страны. В этом контексте Россия подчеркивает, что не угрожает другим странам, однако готова реагировать на любые действия, угрожающие ее интересам.
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