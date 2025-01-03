Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Сирию, чтобы она не досталась России и Китаю. Она прибыла в страну вместе со своим французским коллегой, чтобы установить контакт Германии и Евросоюза с новыми правителями.
«Разговаривать с повстанцами, которые находятся в списке террористов ООН? Министр могла бы облегчить себе задачу и сказать: „это абсолютно невозможно и неправильно“. Но неужели было бы лучше не говорить? Нет! Если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, то придут другие. Россия и Китай не боятся контактов», — пишет издание Tagesschau.
Ранее стало известно, что Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии. В начале декабря 2024 сирийская вооруженная оппозиция захватила власть в стране, а президент Башар Асад покинул пост и территорию Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает взаимодействовать с новыми властями. Сообщалось, что новое правительство Сирии не намерено расторгать договор с РФ о военных базах.
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