03 января 2025

Tagesschau: Бербок полетела в Сирию из-за России и Китая

Tagesschau: Бербок полетела в Сирию, чтобы она не досталось России и Китаю
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Глава МИД Германии Бербок посетила Сирию (архивное фото)
Глава МИД Германии Бербок посетила Сирию (архивное фото) Фото:

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Сирию, чтобы она не досталась России и Китаю. Она прибыла в страну вместе со своим французским коллегой, чтобы установить контакт Германии и Евросоюза с новыми правителями.

«Разговаривать с повстанцами, которые находятся в списке террористов ООН? Министр могла бы облегчить себе задачу и сказать: „это абсолютно невозможно и неправильно“. Но неужели было бы лучше не говорить? Нет! Если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, то придут другие. Россия и Китай не боятся контактов», — пишет издание Tagesschau.

Ранее стало известно, что Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии. В начале декабря 2024 сирийская вооруженная оппозиция захватила власть в стране, а президент Башар Асад покинул пост и территорию Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает взаимодействовать с новыми властями. Сообщалось, что новое правительство Сирии не намерено расторгать договор с РФ о военных базах.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Сирию, чтобы она не досталась России и Китаю. Она прибыла в страну вместе со своим французским коллегой, чтобы установить контакт Германии и Евросоюза с новыми правителями. «Разговаривать с повстанцами, которые находятся в списке террористов ООН? Министр могла бы облегчить себе задачу и сказать: „это абсолютно невозможно и неправильно“. Но неужели было бы лучше не говорить? Нет! Если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, то придут другие. Россия и Китай не боятся контактов», — пишет издание Tagesschau. Ранее стало известно, что Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии. В начале декабря 2024 сирийская вооруженная оппозиция захватила власть в стране, а президент Башар Асад покинул пост и территорию Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает взаимодействовать с новыми властями. Сообщалось, что новое правительство Сирии не намерено расторгать договор с РФ о военных базах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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