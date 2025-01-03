Суд в Нью-Йорке назначил дату вынесения приговора избранному президенту США Дональду Трампу по обвинению в фальсификации деловой документации. Согласно информации от РИА Новости, решение будет оглашено 10 января.
Судья потребовал личного присутствия Трампа в суде для вынесения вердикта. Об этом сказано в указе, который есть в распоряжении РИА Новости. Дополнительные подробности о содержании дела и возможных последствиях для бывшего президента пока не раскрываются.
Обвинения в адрес Трампа и суд над ним — результат внутриполитической борьбы в США. Такое мнение ранее выразил президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных СМИ.
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