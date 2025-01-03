03 января 2025

Дональда Трампа обязали предстать перед судом 10 января

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Трампа хотят обвинить в фальсификации документов
Трампа хотят обвинить в фальсификации документов Фото:

Суд в Нью-Йорке назначил дату вынесения приговора избранному президенту США Дональду Трампу по обвинению в фальсификации деловой документации. Согласно информации от РИА Новости, решение будет оглашено 10 января.

Судья потребовал личного присутствия Трампа в суде для вынесения вердикта. Об этом сказано в указе, который есть в распоряжении РИА Новости. Дополнительные подробности о содержании дела и возможных последствиях для бывшего президента пока не раскрываются.

Обвинения в адрес Трампа и суд над ним — результат внутриполитической борьбы в США. Такое мнение ранее выразил президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных СМИ.

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Суд в Нью-Йорке назначил дату вынесения приговора избранному президенту США Дональду Трампу по обвинению в фальсификации деловой документации. Согласно информации от РИА Новости, решение будет оглашено 10 января. Судья потребовал личного присутствия Трампа в суде для вынесения вердикта. Об этом сказано в указе, который есть в распоряжении РИА Новости. Дополнительные подробности о содержании дела и возможных последствиях для бывшего президента пока не раскрываются. Обвинения в адрес Трампа и суд над ним — результат внутриполитической борьбы в США. Такое мнение ранее выразил президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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