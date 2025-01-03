Сомнолог раскрыл, как восстановить режим сна после Нового года

Возвращаться к обычному режиму сна необходимо сразу же после празднования Нового года. Тогда человек выйдет на работу хорошо отдохнувшим. Об этом рассказал руководитель центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.
«Стараться входить в режим сна необходимо сразу после Нового года, потому что полное восстановление, если режим сильно сбивается, происходит только в течение двух недель. Хотя многие этого не делают, но здесь все зависит от самого человека и от того, хочет ли он быть бодрым, веселым и активным после того, как закончатся праздники», — сообщил Калинкин в интервью радио Sputnik.
По мнению сомнолога, на новогодних каникулах важно вставать пораньше и придерживаться того графика, который является оптимальным. Засыпать для организма полезно в интервале с 22 до 24 часов, отметил Калинкин.
Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук РФ Роман Бузунов рассказал, что хорошо отрегулировать сон помогает дыхательная практика. Такое контролируемое замедленное дыхание рефлекторно тормозит нервную систему и человек быстрее засыпает.
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