ВСУ попытались ударить ракетами ATACMS по Белгородской области

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ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ракетами ATACMS
ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ракетами ATACMS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные накануне попытались атаковать приграничную Белгородскую область при помощи американских ракет ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«C Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по Белгородской области <...> ракетами ATACMS», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Там добавили, что все вражеские снаряды были отражены российскими средствами противовоздушной обороны С-400 и «Панцирь-СМ». В министерстве также пообещали принять ответные меры против Киева. 

Этой ночью Украина также попыталась атаковать и другие российские территории при помощи беспилотников. Сообщалось, что до 16 дронов были сбиты российскими средствами ПВО в нескольких регионах, в том числе, в Ленинградской области. 

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Украинские военные накануне попытались атаковать приграничную Белгородскую область при помощи американских ракет ATACMS. Об этом сообщает Минобороны РФ.  «C Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по Белгородской области <...> ракетами ATACMS», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Там добавили, что все вражеские снаряды были отражены российскими средствами противовоздушной обороны С-400 и «Панцирь-СМ». В министерстве также пообещали принять ответные меры против Киева.  Этой ночью Украина также попыталась атаковать и другие российские территории при помощи беспилотников. Сообщалось, что до 16 дронов были сбиты российскими средствами ПВО в нескольких регионах, в том числе, в Ленинградской области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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