«Прям кайфово»: полпред Жога проводит первые каникулы на уральском курорте. Фото, видео

Артем Жога поделился кадрами со своего отдыха в «Солнечной долине»

05 января 2025 в 19:22 Размер текста - 17 +

Артем Жога переехал на Урал в начале октября Фото: Илья Московец © URA.RU Свои первые новогодние каникулы на уральской земле полпред президента РФ в УрФО Артем Жога решил провести в Челябинской области, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс), которым гордится губернатор Алексей Текслер. Кадрами с отдыха Жога поделился в своем аккаунте в Telegram, который видят только его друзья и знакомые. Непосредственно Новый год Жога встречал в Екатеринбурге, днем 31 декабря катался на коньках в центре города. «Замечательно, очень много людей катаются, хорошая снежная погода — самое то, что нужно для новогоднего настроения», — делился полпред, успевая и себя снимать, и людей обгонять. Первая его «сторис» из «Солнечной долины» появилась 2 января. Там Жога встал на горные лыжи: «Будем вспоминать, как это вообще работает все. Вид вообще кайфовый». Начал с учебного склона, ощущения понравились («это пятая катка или шестая, вон даже какие малюки (то есть дети — прим. ред.) катаются»). И тут же Жога отправился покорять новые рубежи. «Скучно было на детской горке кататься», — объяснил он свое рвение. На следующий день полпред благодарил инструктора — на видео с песней «Лыжи — это кайф». «И склон покруче, и скорость больше. Хороший инструктор — залог успеха», — отметил Жога. Жога оказался не единственным звездным гостем горнолыжного курорта Скрин сторис из личного telegram-аккаунта Артема Жоги 3-го же он встретил телеведущего Дмитрия Губернева, выгулял собаку — рыжего шпица Мышу, — попутно восхищаясь окружающим пейзажем. «Вышли прогуляться… Куда ты домой, Мыша, пойдем еще погуляем. Мы с Полканом на границе… Красивый здесь очень склон, прям кайфово», — искренне делился Жога. Вечером полпред выбрался в Челябинск на игру хоккейного «Трактора» с «Амуром» (Хабаровск). Хозяева проиграли в овертайме 2:3. А 4 января Жога отправился в лес на снегоходах. «Все готовы к путешествию, GoPro заряжена, замечательная погода», — сказал он на видео, прикрепив песню группы «Хитобои». В ней поется: «Год тяжелый позади для российской нации, на страну мою злодеи наложили санкции». На привале Жога и его спутники (на кадрах удалось разглядеть лишь узнаваемые лица охранников) жарили сосиски и овощи, варили картошку, ели соленые огурцы и капусту, пили из термоса. А после Жога снова катался на лыжах. Днем 5 января он отправился на игру «Трактор»-«Автомобилист». За кого болел, не раскрыл. На своей арене выиграли челябинцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свои первые новогодние каникулы на уральской земле полпред президента РФ в УрФО Артем Жога решил провести в Челябинской области, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс), которым гордится губернатор Алексей Текслер. Кадрами с отдыха Жога поделился в своем аккаунте в Telegram, который видят только его друзья и знакомые. Непосредственно Новый год Жога встречал в Екатеринбурге, днем 31 декабря катался на коньках в центре города. «Замечательно, очень много людей катаются, хорошая снежная погода — самое то, что нужно для новогоднего настроения», — делился полпред, успевая и себя снимать, и людей обгонять. Первая его «сторис» из «Солнечной долины» появилась 2 января. Там Жога встал на горные лыжи: «Будем вспоминать, как это вообще работает все. Вид вообще кайфовый». Начал с учебного склона, ощущения понравились («это пятая катка или шестая, вон даже какие малюки (то есть дети — прим. ред.) катаются»). И тут же Жога отправился покорять новые рубежи. «Скучно было на детской горке кататься», — объяснил он свое рвение. На следующий день полпред благодарил инструктора — на видео с песней «Лыжи — это кайф». «И склон покруче, и скорость больше. Хороший инструктор — залог успеха», — отметил Жога. 3-го же он встретил телеведущего Дмитрия Губернева, выгулял собаку — рыжего шпица Мышу, — попутно восхищаясь окружающим пейзажем. «Вышли прогуляться… Куда ты домой, Мыша, пойдем еще погуляем. Мы с Полканом на границе… Красивый здесь очень склон, прям кайфово», — искренне делился Жога. Вечером полпред выбрался в Челябинск на игру хоккейного «Трактора» с «Амуром» (Хабаровск). Хозяева проиграли в овертайме 2:3. А 4 января Жога отправился в лес на снегоходах. «Все готовы к путешествию, GoPro заряжена, замечательная погода», — сказал он на видео, прикрепив песню группы «Хитобои». В ней поется: «Год тяжелый позади для российской нации, на страну мою злодеи наложили санкции». На привале Жога и его спутники (на кадрах удалось разглядеть лишь узнаваемые лица охранников) жарили сосиски и овощи, варили картошку, ели соленые огурцы и капусту, пили из термоса. А после Жога снова катался на лыжах. Днем 5 января он отправился на игру «Трактор»-«Автомобилист». За кого болел, не раскрыл. На своей арене выиграли челябинцы.