Выживший в драке на ножах якутский боец узнал о своей «смерти» из разговора женщин ВСУ

WarGonzo: солдат из Якутии Григорьев подслушал разговор ВСУ о своей гибели
© Служба новостей «URA.RU»
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Боец ВС РФ из Якутии рассказал, как ВСУ посчитали его мертвым, боясь подойти и проверить его состояние
Боец ВС РФ из Якутии рассказал, как ВСУ посчитали его мертвым, боясь подойти и проверить его состояние Фото:
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Якутский боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным Тута, известный тем, что выжил в схватке с бойцом ВСУ на ножах, дал интервью WarGonzo, где рассказал, как украинские женщины-военные посчитали его мертвым, боясь лишний раз проверить его состояние. Боец в целом поделился подробностями, как он неделю в одиночку удерживал позиции.

«Говорят: „Идите проверьте!“ А никто не решился зайти. А эта женщина говорит: „А он точно без врачебной помощи не выжил. Он вчера кое-как дошел, мы его дронами били“, — передал слова украинских солдат Григорьев. В интервью WarGonzo он в целом поделился, как удерживал позиции в течение недели, успешно отражая атаки ВСУ и победив в рукопашной схватке на ножах украинского военного.

Помимо удержания позиций, Григорьев также использовал захваченную радиостанцию противника для прослушивания переговоров украинских солдат. Это дало ему возможность лучше понять намерения и состояние противника, что также сказалось на успешном выживании российского бойца.

Поединок на ножах, благодаря которому Григорьев получил известность, произошел в селе Трудовое в ДНР, передает RT. Тогда ВСУ пытались провести контратаку, сообщает телеканал «Царьград». URA.RU публиковало соответствующие кадры. Рукопашный бой закончился тем, что Григорьев пощадил своего противника, дав ему уйти.

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Якутский боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным Тута, известный тем, что выжил в схватке с бойцом ВСУ на ножах, дал интервью WarGonzo, где рассказал, как украинские женщины-военные посчитали его мертвым, боясь лишний раз проверить его состояние. Боец в целом поделился подробностями, как он неделю в одиночку удерживал позиции. «Говорят: „Идите проверьте!“ А никто не решился зайти. А эта женщина говорит: „А он точно без врачебной помощи не выжил. Он вчера кое-как дошел, мы его дронами били“, — передал слова украинских солдат Григорьев. В интервью WarGonzo он в целом поделился, как удерживал позиции в течение недели, успешно отражая атаки ВСУ и победив в рукопашной схватке на ножах украинского военного. Помимо удержания позиций, Григорьев также использовал захваченную радиостанцию противника для прослушивания переговоров украинских солдат. Это дало ему возможность лучше понять намерения и состояние противника, что также сказалось на успешном выживании российского бойца. Поединок на ножах, благодаря которому Григорьев получил известность, произошел в селе Трудовое в ДНР, передает RT. Тогда ВСУ пытались провести контратаку, сообщает телеканал «Царьград». URA.RU публиковало соответствующие кадры. Рукопашный бой закончился тем, что Григорьев пощадил своего противника, дав ему уйти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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